Savona. Laboratori virtuali per i Giovani per la Scienza, che non si “arrendono” al Coronavirus. “In questo periodo così drammatico – spiegano – i Giovani per la Scienza ritengono sia importante continuare a incontrarsi, sia pur virtualmente, per prepararsi a un futuro non facile in cui loro stessi saranno protagonisti insieme alla loro generazione. Il coronavirus non deve sconfiggere l’amicizia e la solidarietà che i giovani hanno costruito e coltivato negli anni all’interno dell’associazione”.

Le loro attività in questo periodo si adattano alla situazione: senza la possibilità di incontrarsi fisicamente tutto cambia, e i ragazzi, che in tempi normali sono organizzati nei gruppi di lavoro in laboratorio, utilizzano le piattaforme online per restare in contatto e confrontarsi sui progetti dei loro esperimenti.

