Stefania Fatta e il suo progetto di moda ecosostenibile ad Albissola Marina

Durante queste giornate lunghissime in cui restiamo a casa, salvo chi sta lavorando a ritmi molto sostenuti per dare continuità al nostro fabbisogno e alle nostre vite, il mondo sta cambiando.

Sta cambiando il pianeta, il supermercato o il negozio dove andiamo a fare la spesa, stiamo cambiando noi come persone.

Per molti questa è un’occasione per rivedere comportamenti adottati in passato e dare una curva diversa da ora. Per altri, è tempo di riflessioni profonde sul futuro che ci aspetta e su quali siano le migliori strategie per affrontarlo.

Di certo, in questo periodo sta emergendo un’italianità che forse davamo talmente per scontato, da essercene dimenticati. Siamo tornati a parlare delle nostre opere d’arte, dei nostri prodotti enogastronomici, degli inventori , gli scienziati, i musicisti, gli artisti, gli stilisti, della meravigliosa biodiversità e delle località da sogno.

Abbiamo tolto quella patina di polvere da tutto ciò che costituisce di fatto il nostro orgoglio italiano e ce ne vantiamo con video, cantate alla finestra, post e dirette sui social.

Il nostro Made in Italy sta rivivendo, per ora nel nostro cuore, un grande momento di rivalsa e, auspicabilmente, grandi e piccoli imprenditori stanno rivedendo i piani da attuare nel “Dopo Coronavirus”.

Proprio su questo tema, ho fatto una chiacchierata telefonica con Stefania Fatta, che seguo da parecchio tempo su Instagram.

Laureata all’Accademia di Belle Arti, con un Master in costumi di scena e spettacoli teatrali, Stefania è stilista, sarta, artista e insegnante di storia della moda e del costume.

È titolare dell’Atelier Due Mosche Bianche ad Albissola Marina, dove ha iniziato l’attività nel 2008, fondata sulla passione per il cucito e le solide basi accademiche.

Anche Stefania sta utilizzando questo periodo di stop forzato per valutare le giuste mosse per la ripartenza.

Durante la nostra chiacchierata affrontiamo il tema della funzione sociale della moda e siamo entrambe d’accordo sulla centralità e importanza, ora più che mai, dell’ecosostenibilità anche in questo campo.

Capi di abbigliamento per uomo e per donna studiati sulla personalità di chi li indosserà, su misura, con tessuti di qualità durevoli nel tempo. Non capi effimeri, ma di ampissimo respiro, capaci di vivere attraverso le mode più passeggere, rimanendo protagonisti di stile.

