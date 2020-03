Albenga, il Rotary Club dona 1000 calzari all’ospedale Santa Maria di Misericordia

Albenga. Continua la collaborazione tra il Rotary Club Albenga e l’Ospedale Santa Maria di Misericordia. Dopo la donazione della scorsa settimana, nella quale erano stati consegnati 500 camici, attrezzature e strumenti richiesti dai sanitari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Club ingauno ha provveduto a rifornire i medici di 1.000 calzari protettivi.

“Si tratta di strumentazione difficile da reperire sul mercato in questo momento così delicato”, spiega il presidente del Rotary Albenga Claudio Dodero, “E anche in questo caso il nostro intervento è nato dal confronto tra il soci medici nostro Club e il Dr. Teresiano Defranceschi, Primario di Medicina Interna del Santa Maria di Misericordia: in base alle loro richieste, abbiamo attivato i nostri soci, in particolare il tesoriere Angelo Parolini, per riuscire a reperire una fornitura di cui vi è urgente ed estrema necessità”.

