Coronavirus, al via “La città per l’ospedale, l’ospedale per la città”: la raccolta materiali per il San Paolo

Savona. L’amministrazione comunale di Savona ha sottoscritto un protocollo con i gruppi Aib e Ana della protezione civile al fine di creare due punti di raccolta, presso le loro sedi, per ricevere il materiale richiesto dall’ospedale San Paolo: mascherine, cerotti e salviette; prodotti monouso come garze, guanti, calzari, ma anche ipad, asciugamani, pigiami e magliette.

Come comunicano il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore Maurizio Scaramuzza, la raccolta verrà effettuata presso l’ex caserma Clelia Corradini in via Romagnoli e presso il mercato ortofrutticolo a Legino ex macello in Pizzale Amburgo, mercoledì 1°, giovedì 2 e venerdì 3 aprile e negli stessi giorni della prossima settimana, dalle ore 10 alle 13.

