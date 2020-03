Coronavirus, deceduto un ospite della residenza protetta di Cengio

Cengio. Una persona deceduta e diverse altre persone con sintomi “compatibili con il virus Covid-19”. E’ questa la situazione all’interno della residenza protetta “Edoardo Bagnasco” (Casa Scapoli) di Cengio così come è presentata dallo stesso sindaco della località valbormidese Francesco Dotta.

Quest’oggi Dotta ha pubblicato un post Facebook per aggiornare i suoi concittadini sulla diffusione del virus: “Attualmente, l’autorità sanitaria competente ci ha dato comunicazione dei seguenti casi: due persone sono in isolamento sanitario obbligatorio, in via di guarigione; quattro persone sono in isolamento fiduciario volontario, attualmente in buona salute, in quanto rientrati da paesi esteri”.

