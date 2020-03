Coronavirus, proposta Lega: scudo penale a tutela di operatori sanitari

Roma. «È urgente che il governo intervenga con uno scudo penale per salvaguardare operatori e strutture sanitarie da eventuali cause o richieste di risarcimenti. Purtroppo, come succede spesso in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia, compaiono sciacalli pronti ad arricchirsi sulla pelle del prossimo. Paradossalmente il prossimo è chi da oltre un mese è in prima linea per salvare vite umane. Nello specifico, gli sciacalli sono professionisti che in questi giorni promettono ai parenti e alle persone vicine alle vittime da Covid-19 un risarcimento per presunti errori commessi da medici e strutture sanitarie. È necessario tutelare queste figure professionali e occorre che il governo accolga la proposta della Lega e intervenga quanto prima prevedendo una sorta di scudo penale».

Così in una nota Roberto Turri capogruppo Lega in Commissione Giustizia e tutti i componenti della Commissione: Jacopo Morrone, Ingrid Bisa, Gianluca Cantalamessa, Flavio Di Muro, Riccardo Augusto Marchetti, Anna Rita Tateo, Luca Rodolfo Paolini, Manfredi Potenti.

