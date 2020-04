Andrea Costa (Liguria Popolare): “Siamo vicino ai balneari e proponiamo di lasciarli lavorare”

Savona. “Le nuove restrizioni nazionali proibiscono anche le attività di manutenzione e preparazione dei lidi – spiega il leader di Liguria Popolare Andrea Costa -. Questo è quanto si legge dal decreto del 22 marzo, che nonostante il decreto non citi in modo chiaro gli stabilimenti balneari nell’elenco delle attività produttive, la sistemazione delle spiagge non sarebbe permessa. Ci sono già verbali e denunce in Emilia Romagna in tal senso”. Il consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa pone l’accento sull’atteggiamento responsabile dei balneari in questo periodo che hanno chiuso le attività e sospeso la manutenzione.

“Nell’ultimo decreto ci sono nuove strette – sottolinea il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa -. Gli stabilimenti non sono citati ma ci sono blocchi di vari settori. Infatti il provvedimento sospende le attività di cantiere edile, tinteggiatura, intonacatura e ‘altri lavori di completamento e finitura degli edifici, compresi quelli non specializzati”.

