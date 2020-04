Coronavirus, dalla Regione ok alla consegna a domicilio del pesce da parte dei pescatori

Regione. Al via la consegna a domicilio del pesce da parte delle imprese ittiche che effettuano la vendita diretta. Scelta utile al contrasto della diffusione del Covid-19. Tutto avverrà nel pieno rispetto delle norme geniche e sanitarie. Un aiuto concreto ai pescatori.

Ad annunciare questa opportunità è l’assessore regionale alla Pesca, Stefano Mai.

“Le indicazioni igienico-sanitarie di Alisa hanno chiarito che le imprese ittiche che effettuano la vendita diretta, possono consegnare il pescato a domicilio senza dover presentare ulteriore notifica sanitaria. Ciò consentirà un servizio molto utile ai cittadini ma anche una boccata d’ossigeno per queste imprese. Si tratta di una buona opportunità per i pescatori già gravati e penalizzati da regolamenti europei molto stringenti, e che inoltre si trovano in questa difficile fase emergenziale che sta comportando un notevole calo delle vendite”.

