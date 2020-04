Coronavirus, il Pd: “gruppo pd: “Ricetta dematerializzata anche per trasporto pazienti non deambulanti”

Regione. “Estendere la ricetta dematerializzata e le conseguenti procedure online anche ai pazienti non deambulanti (che per ottenere il servizio di trasporto garantito dalle pubbliche assistenze devono richiedere un’autorizzazione) ed eliminare l’obbligo del timbro e della ricetta stessa”. Lo chiede con un’interrogazione il Gruppo del PD in Regione Liguria. I consiglieri del Partito Democratico ricordano che “anche in questa emergenza sanitaria le persone non deambulanti continuano ad avere bisogno del trasporto dedicato, tramite le pubbliche assistenze”.

“Di solito la procedura funziona così: il paziente che necessita di questo servizio e quindi rientra nella casistica prevista dalla DGR n. 441 del 26/04/2007, deve consegnare la ricetta del proprio medico curante al medico funzionario del distretto territorialmente competente che, dopo aver valutato la congruità della prescrizione, rilascerà l’autorizzazione al trasporto apponendo timbro e firma e riconsegnando la ricetta all’utente”.

