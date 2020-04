Coronavirus, Kick Boxing Savate Savona: oltre mille euro raccolti per l’emergenza

Savona. Siamo soliti leggere il nome dell’Asd Kick Boxing Savate Savona per i successi sportivi che riportano abitualmente i suoi atleti. In questo periodo di stop forzato alle attività agonistiche, la società guidata dal maestro Andrea Scaramozzino fa parlare di sé per nobili motivi.

Gli atleti e i dirigenti della Kick Boxing Savate Savona hanno organizzato a fine marzo una raccolta di fondi tra i soci e le famiglie dell’associazione sportiva, che ha la sua attività suddivisa nel corso per adulti allenati dal maestro Scaramozzino e nel corso per bimbi allenati dalla pluricampionessa mondiale Chiara Vincis.

