Coronavirus, l’annuncio di Conte: «Prorogate misure restrittive fino al 13 aprile. Non siamo nella condizione di allentarle»

Roma. «Oggi abbiamo superato 13mila decessi: una ferita che mai potremo sanare. Non siamo nella condizioni di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. E’ la ragione per cui ho appena firmato un nuovo DPCM che proroga le misure attuali fino al 13 di aprile». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi.

«Se iniziassimo ad allentare queste misure – ha spiegato – Tutti gli sforzi fin qui fatti sarebbero vani. Pagheremmo un prezzo altissimo, perché saremmo costretti a ripartire di nuovo: un doppio costo che non possiamo permetterci».

