Cosa succede nelle case di riposo?

Europa Verde esprime le proprie profonde preoccupazioni su ciò che sta succedendo nelle case di riposo liguri a seguito dell’epidemia di coronavirus.

Noi abbiamo notizie apprese da fonti diverse oltreche’ dalla stampa e il quadro sembra divenire sempre piu’ drammatico.

Si va dagli episodi già denunciati a Brugnato, a Borghetto Santo Spirito e al Trincheri di Albenga,dove le notizie sembrano assumere i contorni di un trhiller, per arrivare al San Camillo al Righi (sempre notizie di stampa), a Cengio, nel Golfo Paradiso e in pieno centro di Genova.

La situazione parrebbe estremamente grave e sarebbe necessario avere un quadro sicuro dalla Regione e dai Sindaci,che costituiscono l’autorità sanitaria locale anche per dare notizie alla popolazione.

In queste ore viene in mente che il Governo fin da subito aveva dato precise disposizioni per il contenimento dell’epidemia nelle strutture per anziani,limitando o vietando le visite e dando incarico alle singole direzioni sanitarie di assumere le decisioni nel merito.

A noi di Europa Verde sono però sorte delle domande:

Perche’ la Regione tramite ALISA non ha verificato le disposizioni assunte dalle singole strutture e solo ora annuncia tramite il Presidente Toti, a stare a notizie di stampa, che invierà task force di supporto?

Perche’ la Regione tramite i Comuni non ha verificato le misure adottate nelle singole strutture preventivamente in modo da essere informati in tempo reale sulle effettive esigenze locali?

Perche’ ALISA non ha prodotto linee guida generali appena il Governo aveva disposto le prime disposizioni di chiusura?

