Guess my Age, due ragazzi di Albenga tra i protagonisti della puntata di questa sera

Albenga. In un periodo così difficile, per gli italiani rinchiusi tra le mura domestiche, a seguito delle restrizioni imposte per evitare la diffusione del coronavirus, la televisione è uno degli svaghi più gettonati.

Tuttavia, molte trasmissioni sono costrette a riproporre repliche, impossibilitate a registrare nuovi episodi a causa dell’attuale situazione. Non è il caso di Guess my Age, programma trasmesso dal canale 8 e condotta da Enrico Papi, che sta proponendo puntate non ancora mandate in onda in precedenza, dato che le riprese sono state effettuate tempo fa, prima delle limitazioni conseguenti al DPCM.

