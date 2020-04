La ricercatrice cairese Jasmin Ortolan: “A New York situazione surreale, Trump poco razionale e ospedali allo stremo”

Cairo Montenotte. Il Covid-19 ferma anche uno dei cuori pulsanti del commercio, della finanza e della cultura più importanti al mondo: New York City. Manhattan è deserta, le strade di solito piene di traffico ora sono dominate da un silenzio surreale, i newyorkesi hanno paura, una paura diversa da quella dell’11 settembre che li ha cambiati, ora il nemico è invisibile, silenzioso, ha una forza distruttiva immane e può penetrare nelle case di ognuno di loro. A raccontarci questa paura è la giovane dottoressa cairese Jasmin Ortolan, che da quasi due anni si è stabilita a New York, dove si occupa della ricerca sull’Alzheimer presso The Feinstein Institute for Medical research, un istituto che fa parte di Northwell Health, uno dei sistemi sanitari più grandi di tutto lo stato di New York.

Hai vissuto l’emergenza Coronavirus prima da spettatrice e poi in prima persona. Immagino tu sia stata molto preoccupata dato che la tua famiglia e i tuoi amici vivono in Val Bormida. Il virus ora si sta diffondendo anche negli USA e soprattutto nello stato di New York, dove i numeri del contagio stanno diventando sempre più alti.

