Memoria e ricordo

“La memoria non trattiene che quanto il cuore le suggerisce” è un’affermazione dell’amico Gershom Freeman … non è passato poi così tanto tempo, eppure sembra così lontano, una delle ultime serate in cui questa maledetta pandemia ancora era lontana e ci si poteva vedere a casa mia conversando davanti ad un buon bicchiere di vino rosso, ma bando alle malinconie, stiamo attenti, proteggiamoci, supereremo il momento e ci servirà ricordarlo per vivere più intensamente i piaceri che abbiamo così a lungo sottostimato dandoli per scontati. Ricordare, memoria: sono le parole chiave della conversazione di quella sera. Stavamo chiacchierando di letteratura e filosofia, come spesso è ovvio che accada tra uno scrittore ed un filosofo, ed io stavo argomentando intorno alle ricerche di Henri Bergson, un pensatore francese vissuto a cavallo tra 800 e 900, un filosofo che aveva la qualità, non così scontata, di amare la condivisione delle proprie scoperte. Scriveva bene, in maniera chiara, mosso dal desiderio sincero di comunicare per la gioia di farlo, forse non è un caso che sia stato insignito del Nobel per la letteratura. Nel corso delle sue numerose conferenze ricorreva spesso ad esemplificazioni perché riteneva, e da insegnante condivido assolutamente, che se in te un concetto è chiaro puoi trovare la via più efficace a comunicarlo soprattutto se riesci ad esplicitarlo attraverso esempi, immagini, allegorie, che devono essere però prossime a chi ti ascolta.

Non è certo possibile affrontare il complesso itinerario della filosofia bergsoniana, ci basti raccogliere l’intrigante suggestione gershomiana, la misteriosa connessione che lega la memoria al cuore e, lungo tale itinerario, è affascinante accogliere gli interrogativi, non del tutto ovvi, che una così sintetica affermazione può suggerire: Che cos’è il ricordo quando non lo ricordiamo? E quando lo ricordiamo esso è ciò che si è inciso in noi nell’atto dell’esperienza o ciò che ci siamo, più o meno consapevolmente, concessi di ricordare? Ed ancora: quello che ricordiamo è una sorta di istantanea di ciò che è accaduto o lo sguardo di chi, nel frattempo, sono divenuto che sta osservando l’istantanea di un qualcosa che non esiste fino a che, presentificandola alla mia coscienza, non lo faccio diventare la mia emozione di ora? Questo dimostra, molto più inequivocabilmente di una spunta verdognola a forma di V in un quadratino del computer, molto di più di una osservazione di immagini nelle quali riconoscere un cartello stradale oppure un motel, che non siamo robot. In un computer, come in un robot, il dato memorizzato rimane sempre se stesso, immutabile e morto come ogni pensiero artificiale. Quando lo andiamo a riesumare per una qualche necessità, esso è lì, proprio come lo abbiamo lasciato, poiché il computer è una macchina, slegata dalla nostra e da qualunque vita, incapace di mutazioni autonome. Utile, specie in questi tempi di clausura, ma nulla a che vedere con un essere umano

