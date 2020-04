Stretta del ministero della Salute sui funerali: nel dubbio ogni decesso va trattato come da Covid-19

Ulteriore stretta da parte del ministero della Salute per quanto riguarda la celebrazione dei funerali. La definisce una circolare di poche ore fa. Per funerali e sepolture, le onoranze funebri devono seguire regole ferree proprio per evitare che il contagio possa dilagare sia nei casi di moti accertate per Covid 19 ma anche nei casi dubbi.

La circolare mira, infatti, a identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre, evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio e potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione

