Un maestro per la redazione di IVG: entra in squadra Sandro Chiaramonti

Savona. Il 13 febbraio 2020, nel celebrare gli 80mila fan su Facebook, avevamo annunciato due grandi novità per Il Vostro Giornale. E le avevamo promesse per il 1 aprile, in occasione del nostro 14esimo “compleanno”. Avevamo in programma di lanciarle in grande stile, con un evento pubblico ad hoc e una massiccia campagna nei giorni precedenti. Poi è arrivato il Coronavirus a cambiare il mondo: tutti “quarantenati” in casa, a raccontare drammi quotidiani in grado di cancellare qualunque progetto.

Noi, però, vogliamo essere ottimisti e guardare avanti. Anche se non possiamo farlo con il risalto e l’eco pubblica che le nostre novità meriterebbero, vogliamo comunque “metterle in campo”, con l’obiettivo di migliorarci sempre. Proprio in un momento in cui l’informazione è più importante che mai (e lo dimostrate voi, con mediamente 200 mila accessi unici ogni giorno da inizio emergenza), ed è necessario farla con la massima qualità consentita dalle nostre forze e capacità.

