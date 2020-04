Coronavirus, a Cairo bonus alimentare per i cittadini in difficoltà e rinvio pagamenti dei tributi locali

Cairo Montenotte. In base all’ordinanza del capo della protezione Civile del 29,03.2020, n. 658, l’amministrazione del comune di Cairo Montenotte mette a disposizione per i cittadini in difficoltà economiche bonus per generi alimentari presso i negozi eventualmente indicati dai cittadini medesimi o dai Servizi sociali.

Per accedere a tale modalità di servizio il capo famiglia deve: telefonare o inoltrare mail presso i servizi sociali con indicazione del nucleo famigliare ed autocertificazione della motivazione di richiesta, consapevoli della responsabilità in caso di controlli ai sensi di legge; i servizi provvederanno a richiamare l’interessato per indicazioni su eventuali negozi o supermercati di riferimento; il capo famiglia successivamente alle operazioni di cui ai punti precedenti, potrà recarsi presso il negozio/supermercato di riferimento munito di documento di identità per il riconoscimento; effettuare la spesa alimentare per un importo massimo di 50 euro settimanale; i servizi sociali provvederanno al pagamento della spesa alimentare ed ai controlli; qualora si tratti di famiglie mono componenti disabili o anziani i Servizi Sociali provvederanno alla eventuale consegna al domicilio per il tramite di associazioni di volontariato.

