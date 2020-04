Coronavirus, per le scuole il gruppo PD in Regione propone aiuti alle paritarie e ai nidi

Regione. Voucher agli istituti a sostegno del traffico digitale delle famiglie liguri per la scuola a distanza, aiuti alle paritarie e riprogrammazione del Fondo sociale europeo per contrastare l’emergenza Coronavirus. Ruotano attorno a questi temi le proposte avanzate dal Gruppo del PD in Regione Liguria oggi in Commissione III alla presenza dell’assessore Cavo.

Sui voucher per le lezioni via Internet, il Partito Democratico propone di “versare i fondi direttamente alle scuole, invece che alle famiglie, affinché gli istituti – spiegano i consiglieri del PD – facciano da filtro. Condividiamo che Regione Liguria eroghi contributi sia per sostenere connessioni e traffico dati, sia per i dispositivi necessari ai ragazzi maggiormente in difficoltà, in modo da garantire a tutti la didattica a distanza. Riteniamo però sbagliato dare i soldi alle famiglie, senza un riscontro concreto e progettuale della scuola che i ragazzi frequentano”.

