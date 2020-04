Coronavirus, Toti: “Dati lievementi positivi, ma serve continuare con le misure di distanza sociale”

Regione. “I dati che, come ci aspettavamo, sono lievemente positivi rispetto all’andamento dell’epidemia, sono tali perché risentono del comportamento virtuoso della maggior parte dei cittadini. I numeri, però, non giustificano assolutamente comportamenti sconsiderati. Le misure di contenimento sono state prorogate per le prossime due settimane proprio perché funzionano, danno risultati, e sono l’unico modo per aiutare chi lavora negli ospedali, chi cura i malati a casa e per ridurre il numero dei ricoverati e, soprattutto, dei decessi. È fondamentale avere ancora grande attenzione”. Il presidente di Regione Liguria fa il punto sulla situazione Coronavirus.

“Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale, abbiamo effettuato ordinazioni dalla Cina per 5milioni di mascherine chirurgiche, di cui 3 già arrivati e 2 milioni in viaggio – puntualizza il governatore – Sul fronte delle Ffp2, in Cina ne sono state ordinate 771.500, ne sono arrivate 201.500 (in questa cifra rientrano 21.500 da donazioni, di cui 1500 da Liguria Digitale), 30mila sono in viaggio e 540mila in produzione a un ritmo di 25mila al giorno. Sempre per quanto riguarda le Ffp2, negli Stati Uniti ne sono state ordinate 500mila, di cui metà in viaggio e metà in produzione. Sul fronte donazioni Aspi ha fatto arrivare 70mila mascherine chirurgiche alla Protezione civile regionale, mentre Salini Impregilo 8mila del tipo Ffp2, sempre alla Protezione civile regionale”.

“Le misure che i cittadini stanno applicando stanno dando un po’ di respiro al sistema, le persone devono continuare a farlo – aggiunge Toti – Siamo arrivati al picco, speriamo che continuino a scendere, abbiamo un ospedalizzato in meno rispetto a ieri, calano di 7 unità i malati in terapia intensiva, un dato fortemente positivo, anche alla luce dei 192 posti di terapia intensiva disponibili in Liguria, che saliranno di ulteriori 10 unità nei prossimi giorni.

