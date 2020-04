Coronavirus, Unicef annuncia un concorso post Covid-19 che avvicinerà tutti i bambini della Liguria

Liguria. Unicef annuncia un grande concorso a cui potranno partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria. Il contest verrà avviato tra gennaio e inizio febbraio 2021, un anno dopo il Coronavirus, con disegni e temi sul periodo trascorso in casa, senza scuola.

Nel dettaglio, “il tema sarà il racconto da parte degli studenti di questo attuale periodo, dall’inizio dell’emergenza fino al termine, che ci auguriamo non lontano: come lo hanno vissuto, dove hanno appreso le notizie (dai media, dalla famiglia, attraverso i social). Ed ancora: quali sono state le sensazioni, i timori, le speranze. Come sono riusciti a seguire le lezioni restando a casa, attraverso gli strumenti tecnologici. Quale è stato il loro rapporto con amici, compagni scuola, ma anche con parenti, nonni, mediante i social e gli strumenti tecnologici e se li hanno trovati adeguati e sufficienti. Infine, come vedono ora il futuro” spiegano gli organizzatori.

