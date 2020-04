Da creazioni di alta moda a produzione di mascherine, Daphné Sanremo a sostegno di ospedali liguri per emergenza Covid-19

Sanremo. L’atelier sanremese non si ferma e si reinventa in nome dell’emergenza coronavirus, Daphné profondamente legata al proprio territorio si è messa a disposizione della sanità ligure per contribuire alla carenza di sistemi di protezione per gli operatori sanitari, rendendo disponibili gratuitamente mascherine realizzate a mano nel proprio laboratorio con il materiale fornito dall’Asl, in sinergia con Zaoli Sails e Barbara e Cristina Degiovanni della merceria del Mercato annonario che hanno fornito fili e sbiechi per le finiture.

Sono già stati consegnati nei giorni scorsi all’Asl alcuni lotti destinati all’ospedale e alle case di riposo.

