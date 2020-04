Due docu-film per vivere le emozioni dell’outdoor: “La speranza di tornare a correre e pedalare sui sentieri”

Cairo Montenotte. Uno dei segmenti del turismo savonese colpito da questa emergenza coronavirus è senz’altro l’outdoor, con lo stop imposto a gite, percorsi, itinerari, escursioni e camminate. Così per quanti amano gli sport all’aria aperta ecco un regalo: per questo dal primo aprile, e per tutto il mese Nico Valsesia ed il suo staff hanno deciso di offrire gratuitamente due film su due delle sue più grandi avventure, realizzati in collaborazione con Montagna.tv.

“Un modo per svagarsi e dimenticare, seppur solo per qualche ora, la drammaticità dei momenti che stiamo vivendo. Una labile speranza volendo, di poter tornare il prima possibile a pedalare sulle strade e a correre sulle montagne” racconta l’autore e produttore di questi film documentari, il noto video maker Alessandro Beltrame di Cairo Montenotte (nella foto), non nuovo a questo genere di imprese. Il 15 aprile sarebbero dovuti partire assieme per il Nepal per una produzione di due mesi, dal titolo “From zero to Everest”, rinviata, forse, al prossimo anno.

