IC Loano Boissano: “Stiamo facendo grossi sforzi, con la fiducia e il sostegno di tutta la comunità”

Loano. Il dirigente scolastico Rossella Fossati, con tutto il personale docente e Ata dell’Istituto Comprensivo Loano Boissano vogliono esprimere un ampio ringraziamento ai genitori dei propri alunni che, in questo particolare momento di emergenza, hanno dimostrato grande senso di responsabilità e collaborazione permettendo di non interrompere la continuità educativa con gli alunni e insieme assicurare la coerenza dell’azione didattica.

“Tutti insieme e per tutti (dirigente, docenti, personale Ata e genitori) il messaggio è ‘Noi ci siamo e siamo al vostro fianco’ – dichiarano -, perché in questo scenario di crisi la nostra prima preoccupazione è stata quella di tenere unita la comunità educante dell’Istituto, pur nella distanza fisica, partendo dai valori che la ispirano e affrontando il problema dell’assenza materiale di relazioni, rafforzando il modello organizzativo interno per poter rappresentare un riferimento forte e coeso per gli studenti e le famiglie. La formazione e la cultura sono un modo per resistere insieme all’emergenza, per dimostrare che uniti ce la possiamo fare e che siamo in grado di affrontare qualsiasi difficoltà e di metterci costantemente in gioco per continuare l’attività educativa rivedendo, adeguando e innovando la pratica didattica, valorizzando i docenti, rassicurando e contenendo le legittime preoccupazioni di tutti”.

