La Colonia Bergamasca di Celle Ligure presto sarà solo un ricordo

Celle Ligure. Li chiamavano semplicemente “I Bergamaschi”, i cittadini di Varazze e di Celle Ligure, indicando quel lungo caseggiato bianco addossato alla “Punta dell’Uomo” (o Olmo), e facevano parte del panorama, soprattutto varazzino, che non mancava mai nelle cartoline che i lombardi mandavano agli amici rimasti in città, e che voleva dire, con una punta d’ironia “sem al mar!”.

Parliamo al passato perché tra poco non ci saranno più, scomparsi in una nuvola di polvere e di ricordi. Fantasmi che hanno fatto a modo loro la storia, non solo di Varazze e di Celle, ma della stessa Italia.

