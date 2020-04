Regionali 2020, Toti si porta a +9% ma il Pd sorpassa la Lega e diventa il primo partito

Genova. Campagna elettorale, sotto certi aspetti congelata, per via dell’emergenza Coronavirus che ha ovviamente tolto la scena sia all’agone vera e propria in vista delle elezioni regionali liguri (che saranno probabilmente rinviate in autunno) sia alla definizione delle alleanze e alla ricerca di un candidato alternativo al governatore uscente Giovanni Toti.

Ma secondo l’ultimo “Super Indice Regionale”© – la proiezione statistica che l’agenzia specializzata Opimedia elabora in esclusiva per IVG.it e Genova24.it sulla base di tutti i sondaggi usciti negli ultimi 15 giorni – la coalizione di centrodestra resta in testa rispetto agli sfidanti e anzi sale a +9 sull’ormai consolidata alleanza centrosinistra – M5s (includendo anche forze che però non riflettono l’alleanza di governo giallorossa).

