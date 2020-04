Sanremo, gli artisti si uniscono alla raccolta fondi per l’ospedale Borea

Sanremo. In questo periodo critico per la vita di tutti gli abitanti della terra, molti cercano di rendersi utili per poter giungere al capolinea della crisi al più presto. Così anche un gruppo di artisti, artigiani e hobbisti, ha deciso di portare la propria solidarietà all’ospedale Borea, per questo motivo è nato il gruppo Facebook “Io, nel mio piccolo, contribuisco”. Pur essendo un’iniziativa locale, stanno dando la loro adesione molti artisti da tutta Italia.

Si può partecipare in due modi: offrendo un’opera o prenotandola. Chi vuole mettere a disposizione una sua creazione può postare una foto con i dati tecnici dell’opera, indicando la cifra di offerta, all’interno del gruppo. Chi vorrà prenotarla, lo segnalerà sotto la foto dell’opera ed effettuerà il versamento dell’importo, tramite bonifico direttamente sul conto corrente messo a disposizione dall’Asl1. In questo modo i proventi raccolti andranno tutti direttamente all’ospedale di Sanremo per gli acquisti ritenuti necessari per l’emergenza Covid19 (mascherine, calzari, tute di protezione, etc.).

