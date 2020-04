Savona, buono spesa: le modalità per poter usufruire del contributo

Savona. Il Comune di Savona vara le modalità operative per poter usufruire del contributo a sostegno delle famiglie, il cosiddetto buono spesa.

Il contributo una tantum sarà pari a 150 euro per il nucleo familiare composto da una persona, al quale andranno ad aggiungersi 50 euro per ogni ulteriore componente familiare fino a un massimo di 400 euro. Il contributo dovrà essere richiesto mediante la compilazione di un’autocertificazione in cui si dichiara lo stato di necessità e che il nucleo familiare non possiede disponibilità liquide superiori a duemila euro

