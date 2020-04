Vallecrosia, Claudio Berro: «Aiutare “Il Ponente si muove” per proteggere le persone più deboli»

Vallecrosia. «Per anni ho lavorato nel mondo dello sport dell’automobile. Lo sport ci ha sempre aiutato ad andare avanti e ci ha sempre insegnato quanto sia importante la solidarietà» – afferma Claudio Berro in un video postato su Facebook promuovendo la raccolta fondi messa in atto da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese.

«In questo momento noi dobbiamo aiutare l’associazione Il Ponente si muove perché dobbiamo aiutare questa zona (Vallecrosia, Bordighera, Camporosso) affinché possa disporre di apparecchiature ospedaliere di livello per poter proteggere le persone più deboli. Vi chiedo per piacere di supportare l’iniziativa e le donazioni attivate su questo canale».

