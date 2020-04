Coronavirus, 3 savonesi lanciano il gruppo “Insieme si può” per aiutare le persone in difficoltà

Provincia. Aiutare le persone in difficoltà, non a parole (o meglio non solo), ma con i fatti. Come? Realizzando video-tutorial per la compilazione dei moduli (e diffondendo online gli stessi) per richiedere buoni e aiuti (non semplice per tutti), ma anche lanciando raccolte alimentari. Il tutto, ascoltando i problemi delle persone senza dimenticare nessuno, nel nome della solidarietà.

Secco il “no” a qualunque link e deriva di stampo politico, di qualsiasi natura, e non mancano sondaggi per capire i bisogni e le priorità dei propri concittadini in questo momento di emergenza, ma non solo.

