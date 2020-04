Coronavirus, a Carcare pronti i modelli per le richieste di accesso alla solidarietà alimentare

Carcare. Sono ventinove mila gli euro trasferiti al Comune di Carcare dal Governo per la solidarietà alimentare, a cui, grazie a donazioni spontanee di privati, se ne aggiungono altri 2.500. L’amministrazione comunale ha condiviso i criteri di assegnazione, attraverso un percorso di trasparenza e oggettività che comprende, anche, una manifestazione di interesse per tutte le attività commerciali che vendono generi di prima necessità del territorio.

“Entro lunedì (termine comunque prorogabile) sarà possibile, per le attività, aderire all’iniziativa al fine di costituire un elenco di fornitori nell’ambito degli interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà economica e nel rispetto dei principi di imparzialità e di pubblicità – spiega l’assessore ai servizi sociali, Alessandro Ferraro – Saranno erogati buoni nominativi, e quindi non cedibili, in tagli da 25 e 50 euro, per un totale che va in base al numero di membri del nucleo famigliare. I ticket potranno essere spesi in tutti i negozi e i supermercati, comprese le farmacie, che aderiranno e di cui comunicheremo l’elenco”.

... » Leggi tutto