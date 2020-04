Coronavirus, Confagricoltura Liguria: «Le aziende portano spesa a domicilio e aiutano chi ha necessità»

Genova. Con le restrizioni determinate dall’emergenza coronavirus, molte imprese agricole si sono organizzate per la consegna a domicilio di prodotti di stagione e non solo: frutta e verdura, vino, birra alimentare, olio, latte, formaggi, latticini, yogurt, carne, salumi, uova, ma anche piantine in vaso, semi e cibo per animali. Lo sottolinea Confagricoltura Liguria che, sul territorio, sta supportando le iniziative delle aziende associate.

“Sapori di Liguria a casa tua” è la campagna di Confagricoltura Liguria che promuove, attraverso sito, social e newsletter le aziende associate che fanno consegna porta a porta.

