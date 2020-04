Coronavirus, la Regione stanzia 7 mln di euro per lezioni a distanza, attrezzature informatiche e servizi di assistenza

Regione. Sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale, tramite il Fondo Sociale Europeo, su proposta degli assessori Ilaria Cavo e Sonia Viale sette milioni di euro di voucher per le famiglie, per dare una risposta incisiva alle esigenze legate al settore scolastico e socio-assistenziale emerse in questa fase di emergenza.

“Tre milioni e mezzo sono ricavati dall’asse Istruzione del Fse, e sono funzionali a garantire il diritto allo studio: verranno assegnati alle famiglie con figli studenti per l’acquisto di tablet, device e/o traffico dati per consentire a chi ha più bisogno di poter seguire le lezioni a distanza” fanno sapere dalla Regione.

