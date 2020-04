Diano Marina, decisi i criteri di assegnazione dei buoni pasto per l’emergenza Covid

Diano Marina. Riunione di giunta straordinaria in teleconferenza per stabilire i criteri di distribuzione dei buoni pasto alimentari, per un totale di 32 mila euro, ricevuti dal governo. I buoni spesa saranno utilizzabili presso 4 supermercati individuati in collaborazione con Confcommercio.

«La somma assegnata -spiega il sindaco Giacomo Chiappori – deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per acquistare generi alimentari di prima necessità, con l’esclusione delle bevande alcoliche, apparecchiature elettroniche e ricariche telefoniche presso i supermercati del territorio comunale».

