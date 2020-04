Lavori completati nei tempi previsti, l’Istituto Boselli-Alberti ringrazia la Provincia

Savona. “Ringraziamo la Provincia di Savona”. esordisce con queste parole la dirigente scolastica dell’Istituto Boselli-Alberti di Savona, rivolgendosi in particolare al presidente, al vicepresidente ed sl personale degli uffici perché, nonostante il drammatico momento che sta vivendo l’Italia, “le istituzioni pubbliche continuano a lavorare e dimostrano di saperlo fare molto bene!”.

Nel plesso scolastico sede dei ragionieri e dei geometri di via San Giovanni Bosco sono stati recentemente ultimati alcuni importanti lavori di messa in sicurezza dell’impianto elettrico dell’edificio, della scala di emergenza e di allestimento di una nuova aula “smart”, quest’ultima concepita appositamente per svolgere lezioni interattive ad alto livello tecnologico.

... » Leggi tutto