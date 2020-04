Museo dell’Orologio da Torre, in libera visione sul web il docufilm “Il Tempo al di là dell’Oceano”

Tovo San Giacomo. A partire da lunedì 6 aprile il Museo dell’Orologio da Torre Bergallo metterà online in libera visione sulla sua pagina Facebook il documentario in lingua italiana “Il Tempo al di là dell’oceano”, la storia dell’orologio da torre meccanico ordinato nel settembre 1934 dal Padre Salesiano Federico Torre e spedito in nave da Genova alla Missione Salesiana di Puerto Santa Cruz, nella Patagonia Argentina e ritrovato ancora funzionante nel 2017.

È stata scelta la data simbolo del 6 aprile che è il giorno in cui nel 1997, ventidue anni fa, venne aperto al pubblico il M.O.T. Bergallo, primo museo italiano di orologeria monumentale.

... » Leggi tutto