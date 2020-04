Bordighera, tolleranza zero per chi sfida i divieti: multe e controlli al casello autostradale

Bordighera. «Con l’auspicio che la Regione si coordini al più presto con le Prefetture per predisporre un capillare pattugliamento dei caselli autostradali e delle strade statali che collegano la Liguria col Piemonte, il comando della polizia locale di Bordighera ha iniziato i controlli al casello di Bordighera per evitare che i proprietari di seconde case decidano di trascorrere le loro vacanze in città», ha dichiarato il sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito.

«Ancora oggi è stato poi sanzionato un cittadino che si trovava sulla passeggiata mare. Le poche persone che non hanno ancora compreso la criticità di questo momento vengono colpite con una multa di 400 euro. Tolleranza zero per chi sfida i divieti.

