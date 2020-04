Coronavirus, 3 milioni di mascherine. Toti: “Le distribuiremo a tutti attraverso farmacie, edicole e protezione civile”

Regione. Una notte di lavoro nel padiglione blu della Fiera di Genova per la protezione civile, la croce rossa, l’agenzia delle Dogane, Alisa e i volontari degli Alpini per scaricare il carico di 3 milioni di mascherine, la maggior parte chirurgiche ma anche Ffp2, che saranno distribuiti nei prossimi giorni in Liguria, partendo dalle categorie dei lavoratori a rischio fino ad arrivare ai semplici cittadini.

“L’obbiettivo è fare in modo che tutti i liguri ne abbiano una – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in sopralluogo in zona Fiera questa mattina – ma attenzione, dovranno essere utilizzate con attenzione, solo per le uscite e non devono costituire una sorta di feticcio che ci consente di allontanarci da casa, bisogna continuare a restare a casa, e bisogna farlo anche nel weekend o a Pasqua: non stiamo giocando a guardie e ladri, le persone si devono autolimitare negli spostamenti non perché possono essere scoperti dalle forze dell’ordine ma perché si tratta di garantire la salute di tutti”.

