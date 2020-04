Coronavirus, ad Andora agenti davanti a supermercati e farmacie per verificare presenza di non residenti 

Andora. Controlli della Polizia locale di Andora su tutto il territorio e nei luoghi di potenziale assembramento. Oltre ai consueti posti di blocco davanti all’uscita dell’autostrada, questa mattina gli agenti, guidati dal Comandante Paolo Ferrari, hanno chiesto i documenti alle persone per strada, in uscita dai supermercati e dalle Farmacie, per verificare l’eventuale presenza di persone non residenti.

“Su precisa indicazione dell’amministrazione, viene svolto un controllo rigoroso su tutto il territorio, anche in vista del prossimo fine settimana di Pasqua – ha dichiarato il Comandante Ferrari – Faremo rispettare tutte le ordinanze comunali e i decreti Regionali e del Presidente del Consiglio. È necessario che i cittadini rispettino le regole. Il sacrificio di rimanere a casa è chiesto a tutti, residenti e non residenti, per evitare il reciproco contagio”.

... » Leggi tutto