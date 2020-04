Coronavirus, dalle maschere da sub un progetto made in Liguria per aiutare i malati a respirare

Sanremo. Creare un ausilio per la somministrazione di ossigeno ad alti flussi partendo da maschere subacquee da snorkeling. E’ l’idea nata alcune settimane fa e diventata realtà all’ospedale di Sanremo grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto la Direzione Aziendale ASL1, il direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione ASL1, dottor Giorgio Ardizzone, l’architetto di Sanremo, Marco Cilli insieme al suo team e altri collaboratori.

Le maschere di alta qualità tipo Duke donate dalla ditta genovese Cressi Sub, sono infatti state riadattate per la somministrazione di ossigeno per i pazienti ricoverati. Un progetto ligure che è già stato richiesto da altre realtà ospedaliere alla ricerca delle maschere tradizionalmente utilizzate per la terapia ventilatoria diventate, con l’emergenza coronavirus, difficilmente reperibili.

... » Leggi tutto