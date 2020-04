Coronavirus e florovivaismo, Lega: “Serve 1 miliardo di euro a sostegno del settore”

Regione. “La Lega, con prima firma del senatore Salvini, ha presentato un emendamento al dl Cura per alzare dai 100 milioni, previsti nel Dl Cura per agricoltura e pesca, a 1 miliardo di euro il fondo ad hoc destinato solo alle aziende del comparto florovivaistico, che, solo in Liguria, hanno fino a oggi registrato oltre 200 milioni di perdite”.

Lo dichiarano il senatore della Lega Paolo Ripamonti e deputati della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura e Flavio Di Muro.

... » Leggi tutto