Coronavirus, ospitare gratis personale sanitario in campeggi e hotel: l’iniziativa parte da Finale 

Finale Ligure. Ospitare gratis personale sanitario in campeggi e hotel. In questo consiste l’iniziativa “Io ospito un eroe”, lanciata su Facebook dallo staff del campeggio Finale Freeride Outdoor Village e che, in breve tempo, ha riscosso grande successo, anche fuori dalla Liguria.

“Il giorno 8 marzo abbiamo lanciato su Facebook un’iniziativa chiamata #Ioospitouneroe, che ha ottenuto molte condivisioni e commenti di apprezzamento”, hanno spiegato dallo staff Lisa, Luigi, Roberta, Walter e Vanessa.

