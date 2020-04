Coronavirus, sui buoni spesa del Governo ulteriore sconto dagli agricoltori Cia

Imperia. Ci sarà un contributo aggiuntivo da parte degli agricoltori, a fronte dell’acquisto di frutta e verdura, fatta con i buoni spesa finanziati dal Governo e ora distribuiti dai Comuni.

A comunicarlo è Cia Agricoltori Italiani che accoglie, così, l’invito del presidente del consiglio ad applicare una scontistica extra a supporto dell’iniziativa introdotta, in emergenza coronavirus, per aiutare soggetti e famiglie più in difficoltà.

... » Leggi tutto