Diano Marina, arrivi sospetti nelle seconde case. Il sindaco Chiappori: «Saremo inflessibili»

Diano Marina. C’è il sospetto di arrivi nelle seconde case di turisti, per questo motivo il sindaco della città degli aranci Giacomo Chiappori ha deciso di intensificare i controlli già in queste ore.

«Vorrei ricordare –dice il Chiappori – che siamo ancora in piena emergenza. I dianesi e in particolare gli operatori commerciali e turistici stanno facendo sacrifici enormi per venir fuori dalla crisi. Per non vanificare questi sforzi occorre non abbassare la guardia. Per questo avendo avuto sentore che durante la settimana di Pasqua qualcuno , pensando di eludere i controlli potrebbe arrivare in città, ho deciso di intensificare i servizi di vigilanza della nostra polizia locale che , con notevoli sforzi operativi, sta già monitorando in maniera capillare il territorio. Chiederò, comunque, la collaborazione delle altre Forze dell’ordine presenti nel Dianese».

