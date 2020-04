Pranzo di Pasqua insieme ai tuoi amici: il flash mob gastronomico on line dell’Antica Taverna

Imperia. «Vi portiamo i nostri migliori piatti a casa, scegliendo tra le nostre proposte sia di carne che di pesce. Organizzate il vostro menù dall’antipasto al dolce. Inoltre inviateci sulla nostra pagina i vostri video del pranzo in videoconference ed il migliore, divertente vincerà un ulteriore menù di pesce, tutto compreso, usufruibile presso il nostro ristorante quando tutto sarà passato. Ogni 4 menù consegnati a casa vostra, in omaggio una bottiglia di vino». L’iniziativa è dell’Antica Taverna di via Carducci a Porto Maurizio del vulcanico Sergio Orlando.

I menù completi avranno un prezzo variabile tra i 20 euro per quello di “Terra” e 25 euro per quello di “Mare”. Possibilità di personalizzare il menù con la carta di sotto riportata.

