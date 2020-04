Riuscita l’iniziativa online #Andareoltre di CNA Imperia

Imperia. Grande successo dell’iniziativa online #Andareoltre di Cna Imperia e Studio Aschei, nata ieri con un importante motto: Tutti insieme online per ripartire pronti.

Progettato insieme con il sociologo Luca Aschei di Aschei e Associati, #Andareoltre si pone l’obiettivo di migliorare il proprio modo di pensare in tempi di emergenza, tentando di alleviare l’ansia, imparando a gestire la rabbia e capendo come ci comportiamo durante momenti nuovi e mai vissuti e pensando a come riprendere in mano la propria vita: in sintesi, condividendo idee, motivazioni e spirito di cooperazione per andare oltre l’emergenza sanitaria, economica e sociale del coronavirus. Oltre 60 le aziende partecipanti per ascoltare da esperti come muoversi in questa particolare situazione di emergenza.

