Scherma, attività agonistica sospesa fino al 31 agosto

Savona. La Federazione Italiana Scherma ha sospeso l’attività agonistica fino al 31 agosto 2020. È questa la deliberazione assunta dal Consiglio federale riunitosi ufficialmente in videoconferenza.

L’evoluzione della pandemia e della diffusione del Coronavirus, ma anche il rinvio di dodici mesi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Tokyo 2020 e delle altre manifestazioni internazionali, ha indotto il Consiglio federale a scegliere di sospendere l’attività agonistica per i prossimi cinque mesi. Si potrà tornare in pedana solo per le attività addestrative, quando ciò sarà permesso dalle norme che saranno emanate dal Governo.

... » Leggi tutto