Coronavirus, il mondo dopo due anni di quarantena (secondo una tredicenne)

Savona. “Cosa faremmo se la pandemia di Covid-19 durasse senza miglioramenti per due anni?”. E’ questa la domanda che si pone (e a cui cerca anche di rispondere) Virginia G., tredicenne savonese che, nonostante la sua giovane età, in una lettera inviata alla nostra redazione cerca di analizzare i risvolti sociologici, fisici e psicologici di 24 mesi di isolamento forzato.

Resta difficile immaginare che il “lockdown” possa perdurare addirittura per due anni, ma in queste settimane il nostro paese (come il mondo intero, del resto) si è trovato a fare i conti con avvenimenti che definire “da film” è forse riduttivo: assalti ai supermercati per fare scorta di cibo e prodotti; uscite di casa centellinate, solo per comprovate esigenze e solo a patto di indossare mascherine e guanti; strade deserte e negozi chiusi; socialità veicolata unicamente in forma digitale.

