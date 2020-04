Diano Marina, sanzionato furbetto della seconda casa: verbale da 400 euro

Diano Marina. Voleva raggiungere la famiglia nella seconda casa nella città degli aranci ma è caduto nella rete della polizia municipale che lo ha intercettato comminandogli un’ammenda di 400 euro. Protagonista un 51enne della provincia di Monza e Brianza.

«Questi atteggiamenti – dice il sindaco Giacomo Chiappori – sono da condannare non solo perché vengono messi in pratica in violazione di legge ma sopratutto in relazione ai pericoli connessi con la situazione sanitaria. Non possiamo permetterci di sovraccaricare le nostre strutture che sono già in sofferenza».

