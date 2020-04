Cisl, Cisl Fp e Cisl Medici Liguria: «Positiva apertura di Toti e Viale a richiesta di riconoscimento economico a lavoratori di sanità»

Genova. «Oggi nel tavolo regionale per l’applicazione Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socio-assistenziali riguardante l’emergenza sanitaria da Covid-19 abbiamo chiesto al presidente della Regione Giovanni Toti e all’assessore alla Sanità Sonia Viale riconoscimenti economici straordinari per tutto il personale sanitario della Liguria. Accogliamo positivamente la disponibilità di Toti e Viale, che hanno dato il loro parere positivo. Auspichiamo però che si tratti di un riconoscimento dignitoso e consistente.

Non solo: abbiamo anche chiesto un monitoraggio costante sulla fornitura dei dpi, sugli esami sierologici e sui tamponi al personale sanitario in tutta la nostra regione. Controlli e mappatura sugli operatori e gli ospiti delle Rsa, con la possibilità di mettere a disposizioni strutture per isolare gli infetti in quelle strutture che non hanno gli spazi e un rafforzamento dei servizi territoriali per non lasciare i pazienti a casa senza adeguata assistenza, anche per chi soffre di altre patologie. Occorre poi mettere in sicurezza tutti i nuovi OSS che entreranno in servizio nei prossimi giorni» – spiegano in una nota il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri, il segretario generale Cisl Fp Liguria Gabriele Bertocchi e la segretaria generale Cisl Medici Liguria Elisabetta Tassara

